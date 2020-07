Monalisa look gorgeous in White saree- भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं. कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त सभी लोग अपने घर में बंद हैं और उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वे एक आजाद पंछी की तरह कहीं भी अपनी मर्जी आ जा सकते थे. ऐसे वक्त में मोनालिसा को बीते दिनों की काफी याद आती है. कभी वो इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करती हैं या फिर घर के अंदर नई तस्वीरें क्लिक करके वक्त बिताती हैं. Also Read - 'सुपर 30' को हुए एक साल, ऋतिक रोशन का ये वीडियो इमोशनल कर देगा

हाल ही में मोनालिसा ने एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने गोल्डन बार्डर वाली सफेद रंग की साड़ी पहनी है. कानों में बड़े-बड़े झुमके. माथे पर बड़ी बिंदी. और आंखों पर धूप का चश्मा पहने वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

इससे पहले मोना ने बेडरूम की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो लेटी हुई किसी को मदहोशी भरी निगाहों से देख रही हैं. तस्वीर में वह ब्लैक कलर की टॉप और स्लेटी कलर की शॉर्ट्स पहने हुई हैं.

बता दें कि मोनालिसा Monalisa कम बजट की फिल्म ब्लैकमेल से अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ बॉलीवुड में एंट्री की थी. वह आए दिन अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करती हैं. मोनालिसा का रियल नाम अंतरा विश्वास है. उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत उड़िया एलबम से की थी.