Monalisa Hot Photos In Blue Bikini See Her Bold Look: भोजपुरी सिनेमा से लेकर वेब सीरीज (Web Series) तक अपना सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) भोजपुरी एक्ट्रेस अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड फोटोज से सोशल मीडिया का पारा बढ़ा देती हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने बिकिनी में तस्वीरें शेयर कर फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है. ऐसे में अब मोनालिसा (Monalisa) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह स्काई कलर की ब्लू बिकिनी में नजर आ रही हैं.

भोजपुरी सिनेमा से लेकर वेब सीरीज (Web Series) ने अपने दम पर काफी कम समय में करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है. यही कारण है कि वह अब किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं. ऐसे में अब मोनालिसा (Monalisa) ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह स्काई कलर की ब्लू बिकिनी में नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)



मोनालिसा को बिकिनी में देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है और उन्होंने और तस्वीरें अपलोड करने के लिए एक्ट्रेस के आगे डिमांड भी रख दी है. मोनालिसा (Monalisa) ने कैप्शन में लिखा, 'Leave Footprints Of Love And Kindness Wherever You Go'. मोनालिसा फोटोज में अलग-अलग पोज दे रही हैं. बता दें कि मोनालिसा पिछले कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन के मौके पर पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ मालदीव वेकेशन पर गई थीं. जहां से उन्होंने तब अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी.