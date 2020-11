Bhojpuri actress Poonam Dubey and yash kumar starrer film Paro first look release on dhanteras 2020- भोजपुरी सुपर स्‍टार यश कुमार अक्‍सर अपनी फिल्‍मों को लेकर चर्चा में रहते हैं. इस दिवाली भी आज धनतेरस के अवसर पर उनकी अपकमिंग फिल्‍म ‘पारो’ का भव्‍य फर्स्‍ट लुक जारी कर दिया गया है. इसमें पारो के किरदार में भोजपुरी की खूबसूरत अदाकारा पूनम दुबे नजर आ रही हैं. फिल्‍म का पहला ही लुक इतना आकर्षक है कि यह आपके दिल को छू लेगा. इसमें जहां यश कुमार जेल में सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, वहीं पूनम दुबे शादी के जोड़े में दिख रही हैं. यह कहीं न कहीं फिल्‍म की मजेदार बुनावट की ओर इशारा करता पोस्‍टर है, जो दर्शकों को खूब पसंद तो आ ही रहा है. Also Read - ब्लैक बिकिनी में एली अवराम ने ढाया कहर, वो कत्ल भी करते हैं तो बड़े आराम से!

'इश्क इबादत, प्यार ह पूजा/ प्यार के केहू, छिने ना दूजा.' इस फिल्‍म की वो पंक्तियां हैं, जो फिल्‍म की आकर्षक डायलॉग्‍स की ओर इशारा करती है. फिल्‍म के निर्माता उपेन्द्र गिरी और लेखक – निर्देशक नीलमणि सिंह हैं, जिनका कहना है कि "पारो" प्रेम की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति. उन्‍होंने बताया कि फिल्‍म 'पारो' एक बेहतरीन फिल्‍म है. मुझे पूरी उम्‍मीद है कि जब यह फिल्‍म रिलीज होगी, तब दर्शकों को बेहद पसंद भी आने वाली है. खास कर इस फिल्‍म में यश कुमार और पूनम दुबे की अदाकारी दर्शकों के दिल को छू लेगी.

उपेंद्र फिल्‍म्‍स क्रियेशन प्रस्‍तुत और आदि शक्ति इंटरटेंमेंट की फिल्‍म ‘पारो’ को लेकर यश कुमार ने कहा कि यह फिल्‍म मेरे लिए खास है. जब मेरे पास इस फिल्‍म की कहानी आई थी, तब मुझे लगा था कि यह मुझे ही करना चाहिए. मुझे लगता है कि फिल्‍म ‘पारो’ भोजपुरी स्‍क्रीन की सबसे शानदार फिल्‍म होने वाली है. मैं अपने चाहने वालों और भोजपुरी के सुधी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि फिल्‍म जब भी रिलीज हो, तब जरूर जाकर देंखे.