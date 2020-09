Bhojpuri actress rani chatterjee chhail chhabili bold song garners thousand times see her hot thumkas and sexy dance- भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की जान रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) ने कई हिट फिल्में दी हैं. रानी का हर अंदाज फैंस को पसंद आता है यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें या वीडियो आता नहीं कि वायरल हो जाता है. हाल ही में रानी का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. Also Read - Bigg Boss 14 Promo Video:सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 14’में बरसेगी राधे मां की कृपा, गॉडवुमन की धमाकेदार एंट्री ?

जिसमें ब्लू और रेड कलर के लहंगे में लोगों को रिझा रही हैं. रानी के इस वीडियो को अब तक यूट्यूब 10,230 बार देखा गया है. गाने के बोल हैं ‘छैल छबीली हुईं’. गाने में रानी के जोरदार ठुमको ने महफिल लूट ली है. Also Read - NCB का खुलासा- रिया चक्रवर्ती ड्रग्स तस्करी की एक्टिव मेंबर, सुशांत और बड़े लोगों को करती थीं सप्लाई

Also Read - Drugs Case: मीडिया से खफा रकुल प्रीत ने कोर्ट में कहा- ना सिगरेट पीती हूं ना शराब, ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता फिर..

रानी के इस गाने ने खूब धमाल मचा रखा है. रानी चटर्जी ने 2003 में भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसावाला में मनोज तिवारी के साथ काम किया था जो हिट साबित हुई. इसके बाद रानी ने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है.