सेल्फी के चक्कर में भिड़े क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और भोजपुरी एक्ट्रेस, गिरफ्तार हुईं सपना गिल

मुंबई से खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हाल ही में सांता क्रूज इलाके में एक महिला और उसके दोस्त ने हमला किया था. महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमलावरों की पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उसके दोस्त के रूप में हुई है. सपना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में रवि किशन और दिनेश लाल यादव जैसे इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के साथ काम किया है.

सपना के इंस्टाग्राम पर 2,19,000 फॉलोअर्स हैं. वह चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं. वह एंटरटेनमेंट और डांस वीडियो से लेकर फैशन फोटो तक का कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं.