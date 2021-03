Bhojpuri actress shruti Rao will seen with nirahua after khesari lal yadav in Sabka Baap Angutha Chaap- भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ते ग्राफ के बीच नई प्रतिभाओं का झुकाव भी इस ओर हाल के दिनों में काफी बढ़ गया है, जिसके बाद एक से एक नए चेहरे इंडस्ट्री में न सिर्फ नज़र आने लगे हैं, बल्कि वे यहां खुद को साबित भी कर रहे हैं. ऐसी ही एक नवोदित अभिनेत्री हैं श्रुति राव, जिन्होंने पहले सुपर स्टार खेसारीलाल यादव के साथ फ़िल्म ‘लिट्टी चोखा’ में बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाया और अब वे जुबली स्टार दिनेशलाल यादव निरहुआ के साथ फ़िल्म ‘सबका बाप अंगूठा छाप’ में नज़र आने वाली हैं. इन फिल्मों के निर्माता प्रदीप के शर्मा हैं. Also Read - पहली पत्नी नीलम सिंह को याद कर भावुक हुए पवन सिंह, साड़ी-चूड़ियां दानकर मनाई पुण्यतिथि देखें तस्वीरें...

श्रुति राव यूं तो इंडस्ट्री की नई पौध हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा कूट – कूट कर भरी है. ये दिल्ली के लोग भी बखूबी जानते हैं, जो लॉक डाउन के दौरान दिल्ली में फंसे थे या वहां रह रहे थे. तब वैश्विक महामारी कोरोना के वक़्त लॉक डाउन में दिल्ली पुलिस उनकी आवाज का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए कर रही थी, जिसके लिए बाद में उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला. यह इस बात का प्रमाण है कि वे अभिनय के साथ – साथ खूबसूरत आवाज की भी धनी हैं, क्योंकि वे पूर्व में जागरण, अलबम और गाने भी कर चुकी हैं.

लेकिन हाल के दिनों में श्रुति का झुकाव बड़े पर्दे की ओर देखा जा रहा, जहां वे खुद को साबित कर रही हैं. तभी बाबा मोशन पिक्‍चर्स की बैक टू बैक फिल्में कर रही है. और वे खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि करियर के स्टार्ट में वे खेसारीलाल यादव, दिनेशलाल निरहुआ, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसी दिग्गज अदाकारा के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. इसका क्रेडिट वे प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा और अनिता शर्मा को देती हैं और कहती हैं कि निर्माता प्रदीप के शर्मा हुनरमंद कलाकारों को खूब मौका देते हैं.

आपको बता दें कि प्रदीप के शर्मा और उनकी कम्पनी बाबा मोशन पिक्चर्स की पहचान इंडस्ट्री में सार्थक सिनेमा निर्माण के लिए होती हैं. साथ ही उनकी फिल्म में नए और पुराने कलाकारों का बेहतर सामंजस्य भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रहती है. वे नई प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें बड़ा मंच देते हैं, जिसकी खोज श्रुति राव भी हैं.