Bhojpuri award winning film Chuhia maker haider kazmi will start Shooting in jehanabad bihar-भारत में शिक्षा प्रणाली और जातिवाद जैसे मुद्दों को लेकर फिल्म बना चुके चर्चित फिल्म मेकर्स हैदर काजमी की आने वाली फिल्म ‘चुहिया’ की शूटिंग 30 जनवरी से शुरू होगी. शूटिंग बिहार के जहानाबाद पाली में की जाएगी. हैदर काजमी ने गुरुवार को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह फिल्म काफी मजेदार होगी. इस संवाददाता सम्मेलन को अनुपमा प्रकाश और अमन श्लोक ने भी संबोधित किया. Also Read - Sana Khan ने शादी के बाद शेयर किया 'Heartbroken' वीडियो, आखिर बात क्या है?

हैदर काजमी ने कहा कि बिहार में फिल्मों का माहौल नहीं है. यहां फिल्म सिटी नहीं है, और सरकार भी इसको लेकर उदासीन है. Also Read - क्या Katrina Kaif ने इस फोटो में Vicky Kaushal को गले लगाया है? इस तस्वीर ने दी रिश्ते को मंजूरी..!

उन्होंने कहा, “मैं बीते 10 सालों से यहां फिल्म सिटी की मांग कर रहा हूं. इसके अलावा बिहार में फिल्मों को सब्सिडी भी नहीं मिलती. आज उत्तर प्रदेश और झारखंड में सरकार फिल्मों को सब्सिडी दे रही है, जिससे वहां छोटी से बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है. मैं खुद भी बिहार से हूं, इसलिए दुख होता है कि हमारे प्रदेश में कलाकारों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है.” Also Read - Suhana Khan की नाइट आउट Party Photos हुईं Viral, अनन्या पांडे समेत ये स्टार किड्स भी शामिल, ऐसा है नज़ारा

उन्होंने कहा कि खुद मैं यहां फिल्म संस्कृति के विकास के लिए अपनी टीम के साथ आया हूं. आगे भी मेरी कोशिश होगी कि यहां के कलाकारों के लिए कुछ न कुछ करता हूं.

फिल्म को लेकर हैदर काजमी ने बताया कि फिल्म ‘चुहिया’ का निर्माण हैदर काजमी फिल्म्स के साथ एएससी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुति में किया जा रहा है. फिल्म की केंद्रीय भूमिका में अनुपमा प्रकाश हैं, जो ‘चुहिया’ के किरदार में नजर आएंगी. मैं भी फिल्म के एक किरदार में हूं, जबकि पीपली लाइव में नत्था के किरदार से प्रसिद्ध अभिनेता ओमकार दास मानिकपुरी भी हैं.

उनके अलावा अनिल यादव, अरूण कुमार, अक्षय वर्मा, अली खान, शर्मिला डे, सौरभ कुमार, अहद काजमी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म ‘बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ’ मुहिम को भी आत्मसात करती है. उन्होंने कहा इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर अनीस काजमी और डायरेक्टर हैदर काजमी हैं. फिल्म को प्रोड्यूस प्रीति राव कृष्णा ने किया है. फिल्म में म्यूजिक अमन के श्लोक का है और पीआरओ रंजन सिन्हा हैं.