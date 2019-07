View this post on Instagram

A Woman Can Look Her Best When Dressed Up As A Bride 👰..!! . 💄MUA , HAIR & STYLING :- @nehaadhvikmahajan #nammakeovers #bridesbynam. . 👗OUTFIT :- @neerusindia. . 💍JEWELERY :- @shobhashringar . . 📸Photoghraphy :- @knotsbyamp. . #bridalshoot #by #nehaadhvikmahajan # for #bridesofindia #on #aajtak #aslimonalisa #nazar #starplus