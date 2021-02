Bhojpuri famous actress Monalisa share a sizzling dance video on social media video: टेलीविजन और भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) आए दिन अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक डांस वीडियो अपलोड करती रहीत हैं जिसके दिवाने फैंस हुए जा रहे हैं. ऐसे में हाल ही में मोनालिसा (Monalisa)ने ‘कुली नंबर 1’ (Coolie No. 1) के गाने ‘मम्मी कसम’ पर अपनी अदाओं से हर किसी को घायल कर रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि मोनालिसा अपने बेहतरीन डांस मूव्स दिखा रही हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Finale Week: Salman Khan ने दिखाई BB 14 की चमचमाती हुई ट्रॉफी, Rahul-Rubina के बीच है कड़ी टक्कर

इस वीडियो में मोनालिसा (Monalisa) पर्पल कलर के क्रॉप टॉप पहना हुआ है, जिनमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं. वीडियो में मोनालिसा (Monalisa) के डांस और अंदाज देख फैन्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. एक्ट्रेस के इस वीडियो पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.



इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक्ट्रेस के डांस मूव्स को देखकर हर कोई उनके कातिल अदाओं पर मिट रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘मैं बहुत समय से इस गाने पर डांस करना चाहती थी औऱ आखिरकार वो मौका आ ही गया.’