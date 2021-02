Bhojpuri Film Narsimha Trailer Release prince singh rajput dangerous look will scared you watch video- भोजपुरी फिल्मो के भोजपुरिया बाहुबली सुपर स्टार अभिनेता प्रिस सिंह राजपूत के शानदार अभिनय से सजी खतरनाक एक्शन थ्रिलर फिल्म “नरसिम्हा” का ट्रेलर आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर डी आर जे रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है. फ़िल्म ट्रेलर रिलीज होते महज एक घण्टे में ही दो लाख से ज्यादा व्यूज पार कर गया है.ट्रेलर का रिस्पॉस दर्शको द्वारा खूब मिल रहा है. फ़िल्म के ट्रेलर की शुरुआत प्रिंस सिंह राजपूत के खतरनाक एक्शन जिसमे उनके पूरी शरीर लहू लुहान और जंजीर बंधा हुआ है. यह दृश्य देखकर दर्शको की रूह कांपने लगी. Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 16 Feb: क्या अनुपमा-वनराज में हो जाएगा तलाक? बोलीं- दूसरी औरत के साथ चक्कर बर्दाश्त नहीं

इस तरह का एक्शन भोजपुरी फिल्मों के पहली बार दिखाया गया है ,जो किसी बॉलीवुड के फिल्मो से कम नही है. एम ए खान व रमेश यादव द्वारा निर्माण की गई फ़िल्म के निर्देशक सुजीत कुमार सिंह है. फ़िल्म को लेकर अभिनेता प्रिंस सिंह राजपूत का मानना है यह फ़िल्म यह एक कमर्शियल बेस्ड फ़िल्म है जिसमें खासे एक्शन , इमोशन और कॉमेडी का संगम है जो भोजपुरिया ऑडियंस को खूब पसंद आयेगी. Also Read - दुल्हन को छोड़ Mira Rajput के बिंदास अंदाज पर टिकीं सबकी निगाहें, होश वालों पर कोई इल्ज़ाम न लगे

Also Read - प्यार और तकरार का क्या होगा अंजाम? Rubina Dilaik-Abhinav Shukla के इश्क से रूकेगा तलाक!

फ़िल्म में प्रिंस सिंह राजपूत की जोड़ी अभिनेत्री रूपा सिंह के साथ बनाई गई है. बाकी के कलाकारों में अर्सिया सिंह, अमित शुक्ला, जय सिंह, संजीव मिश्रा और सुशील सिंह शामिल हैं. लोयेलटेक फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस नरसिम्हा के संगीतकार ओम झा हैं वहीं इस फिल्म के गीत सुमित चंद्रवंशी, यादव राज और प्रकाश बारूद के हैं जबकि एक्शन प्रदीप खड़का का है.