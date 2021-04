Shyam Dehati Death Khesari Lal Yadav Crying And Said These Things: साल 2007 में फिल्म ‘निरहुआ रिक्शावाला’ से बतौर गीतकार भोजपुरी फिल्म जगत में डेब्यू करने वाले श्याम देहाती (Shyam dehati) अब हमारे बीच नहीं रहे. दर्जनों फिल्मों में गीत लिखने के बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देने का भी काम किया और तीन साल पहले वह फिल्म ‘रानी दिलबर जानी’ से हीरो भी बन गए थे. Also Read - भोजपुरी स्टार Khesari Lal Yadav पर हुई FIR, लगे हैं बेहद गंभीर आरोप...जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि दो दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए श्याम देहाती 19 अप्रैल 2021 को चल बसे. भोजपुरी के मशहूर एक्टर खेसारी लाल यादव ने वीडियो शेयर करके श्याम देहाती के निधन पर शोक जाहिर किया है. खेसारी लाल यादव ने बताया कि उन्होंने श्याम देहाती को बचाने की बहुत कोशिश की थी और अब जब वो नहीं हैं तो वो उनके परिवार की हरसंभव मदद करेंगे.

भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने श्याम देहाती (Shyam Dehati) के निधन पर दुख जाहिर किया है. खेसारी (Khesari Lal Yadav) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए श्याम (Shyam Dehati) की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'हम सभी के लाख कोशिश के बावजूद हमारा भाई श्याम देहाती अब नहीं रहा. ये मैसेज हमसे शेयर नहीं किया जा रहा मन बहुत भारी हो गया है. भाई आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आपकी लिखी हर वो गीत हम सभी के बीच आपके होने का एहसास दिलाएगी। भगवान आपके पवित्र आत्मा को शांति दे'.