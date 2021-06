Bhojpuri Actress Rani Chatterjee Dances On Badshah Song Pani Pani See Dance Video: जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) और मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) का गाना पानी-पानी (Pani-Pani) हाल ही में आया है और आते ही ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ऐसे में इस गानें पर लोग जमकर डांस कर रहे हैं और रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) ने इंस्टाग्राम पर अपना एक डांस वीडियो पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - भोजपुरी बाला Rani Chatterjee को हुआ प्यार? खुलेआम कहा- तुझको दूल्हा बनाऊंगी और शादी रचाउंगी वरना...VIDEO

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) ने बादशाह और जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के लेटेस्ट रिलीज गाने पानी-पानी (Pani-Pani Song) पर एक वीडियो वायरल होने लगा है, जिसमें वे अपने जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं. फैंस रानी के इस वीडियो से नजरें हटा नहीं पा रहे हैं.



रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) का ये डांस जमकर वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट कर रहें हैं. रानी इसमें स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं. बता दें, यह रानी का पहला वीडियो नहीं है जो फैंस के बीच छा गया है. इससे पहले उनका ‘शादी का ख्याल’ वाला वीडियो भी काफी पसंद किया गया था.