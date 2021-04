Bhojpuri popular actor Dinesh Lal Yadav aka Nirahua has been tested positive for the coronavirus: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) उर्फ निरहुआ कै फैंस के लिए बुरी खबर आ रही है दरअसल एक्टर भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. निरहुआ (Nirahua) के साथ उनके दो स्टाफ मेंबर्स को कोविड हुआ है. बता दें कि फिल्म के निर्देशक पदम सिंह ने इस खबर पर पक्की मुहर लगाई है. बता दें कि निरहुआ (Nirahua) पिछले कुछ दिनों से उनकी टीम बांदा के एक इलाके में नियमों को नजरअंदाज करते हुए काम कर रहे थे और अब निरहुआ (Nirahua) कोरोना की चपेट में आ चुके है. Also Read - निरहुआ ने आम्रपाली दुबे के साथ की बेवफाई, क्वारंटाइन हुईं एक्ट्रेस तो अक्षरा संग रचा ली शादी! आग की तरह फैली खबर

निरहुआ (Nirahua) के साथ उनके दो और लोग भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं. जिसमें से एक कैमरामैन और दूसरा असिस्टेंट है. निरहुआ (Nirahua) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सेट का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनके चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है. इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि आखिर क्यों सेट पर कोरोना का कहर टूटा था. Also Read - Aamrapali Dubey का ये अंदाज़ पहले नहीं देखा होगा! बोलीं- जन्नत भी है दोजख भी है, न माने तो मर के देख- VIDEO



इस वीडियो में दिख रहा है कि शादी जैसा माहैल है और कई सारे लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में निरहुआ ढोलक पर थाप देते दिखाई पड़ रहे थे और उनके साथ बैठी महिलाएं तालियां बजा रही थीं.

निरहुआ ने कोरोना टेस्ट करवाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की थी, उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा-कोरोना तोरी बहिन के टी री री री पू. निरहुआ की इस तस्वीर को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं लेकिन एक्टर ने खुद अभी तक ऑफिशियिली अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी नहीं दी है.