Monalisa Showing Off In White Backless Dress: भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) अपने बोल्ड अंदाज को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. मोनालिसा (Monalisa) भोजपुरी सिनेमा के साथ-साथ हिंदी टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं. मोनालिसा एक्टिंग के साथ अपने डांस और फिटनेस की वजह से चर्चा में रहती हैं. वहीं मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर भी जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ अपनी एख से बढ़कर एक बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और उन्होंने हाल ही में बैकलेस अंदाज मेंअपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसकी फोटो देखकर आप भी हो जाएंगे उनके दीवाने. Also Read - ब्लू कलर की शॉर्ट स्कर्ट में Monalisa ने दिखाया अपना बोल्ड अंदाज, फोटोशूट ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका

मोनालिसा (Monalisa) ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है, इन फोटो में मोनालिसा ने व्हाइट कलर का एक खूबसूरत सा वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है. मोनालिसा (Monalisa) की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं. उनके फैन्स भी फोटो को काफी पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीर में मोनालिसा (Monalisa) को व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप और व्हाइट कलर का प्लाजो पहने देखा जा सकता है. Also Read - Monalisa ने नीले रंग के डीप नेक गाउन में दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देखकर थम गईं फैंस की सांसे



वहीं एक्ट्रेस ने इसके पहले भी कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो पार्क में बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं. मोनालिसा का अंदाज इन तस्वीरों में कमाल का लग रहा है. इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा, ‘नीले आकाश से कभी ना थकें’.

View this post on Instagram A post shared by MONNALLISA (@aslimonalisa)



बात अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो इस वक्त टीवी शो ‘नमक इश्क का’ में काम कर रही हैं. इसके अलावा वो भोजपुरी सिनेमा से लेकर बंगाली फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं. मोनालिसा सीरियल ‘नजर’ में डायन के किरदार में नजर आई थीं. जिसमें उनके रोल को काफी पसंद किया गया था.