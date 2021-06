Bhojpuri star Pawan Singh and komal singh new song odhani ke kor- पावर स्टार पवन सिंह के नये अलबम ‘ओढ़नी के कोर’ का नया गाना ‘ओढ़नी के कोर भींजल बा’ रिलीज हो गया है. इसमें पवन सिंह की कोमल सिंह के साथ हर्ट टचिंग रोमांटिक केमिस्ट्री दिल छू लेने वाली है. यही वजह है कि गाना रिलीज के साथ वायरल हो गया है और फैंस का कहना है कि दोनों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही हैं. Also Read - बड़ी खबर: 1 जून से बदल जाएंगे आईटी के नियम, Google और YouTube के लिए देना होगा चार्ज

गाना 'ओढ़नी के कोर भींजल बा' पवन सिंह ऑफिसियल यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जो अब मिलियन के आंकड़े की ओर बढ़ चला है. इस गाने में एक प्रेमी और प्रेमिका की खुबसूरत कहानी भी है, जो गाने के सपोर्टिंग है. इसमें पवन सिंग एक ऐसे प्रेमी के किरदार में हैं, जिसकी प्रेमिका की शादी होने वाली होती है और वह छुप – छुप कर रोती है. मगर जब पवन से मिलती है तब उसकी ओढ़नी यानी दुपट्टे के कोने से उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेमिका रो रही है.

इस गाने का फिल्मांकन कमाल का है. पवन के सुरीले आवाज पर इस दिल छू लेने वाली कहानी का प्लाट किसी को भी अपने ओर आकर्षित करने के लिए काफी है. वैसे आपको बता दें कि ‘ओढ़नी के कोर भींजल बा’ का लिरिक्स बिट्टू विद्यार्थी और म्यूजिक आदित्य देव ने दिया है. कोरियोग्राफी ऋतिक आर्य का है. पीआरओ रंजन सिन्हा (Ranjan Sinha) हैं. प्रोडूसर खुद पवन सिंग और को – प्रोडूसर रानू सिंह हैं. वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित और एडिटर दीपक पंडित हैं.