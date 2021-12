Avantika Yadav Tattoo look Goes Viral See Video: भोजपुरी सेंसेशन अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) आए दिन अपने बोल्ड लुक्स (Bold Looks) से सुर्खियां बटोर रही हैं. अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) कोई ना कोई बोल्ड फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं. ऐसे में उनका टैटू काफी सुर्खियों में रहता है और भोजपुरी अभिनेत्री अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) कई भोजपुरी सुपरहिट गानों में अपना जलवा दिखा चुकी हैं. अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) रितेश पांडेय, खेसारी लाल यादव समेत भोजपुरी इंडस्ट्री के कई दिग्गज के साथ काम कर चुकी हैं. अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) को भोजपुरी दर्शक नथिया वाली के नाम से भी जानते हैं. अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) के वीडियोज और फोटो आए दिन इंटरनेट पर तहलका मचाते रहते हैं और अवंतिका यादव (Avantikaa Yadav) की खास बात ये है कि वो वो अपने शरीर के कई सारे हिस्सों में बेहद बोल्ड और शानदार टैटू बनवाया है जिसे देखकर फैंस भी अपना आपा खो देते हैं और इसे जमकर पसंद करते हैं.Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्‍य ने एक बार फ‍िर मालिनी से की शादी, इमली मचाएगी मंडप में कोहराम

टैटू देखकर फैंस हुए मदहोश

वैसे अवंतिका यादव का असली नाम ‘काजल यादव है और अपने हॉट और बोल्ड अदाओं से फैंस का दिल जीतने वाली अवंतिका यादव के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अवंतिका अक्सर ही अपनी पिक्चर्स और विडिओ फैंस के साथ साझा करती हैं. हाल ही में अवंतिका यादव अपने टैटू (Tattoo) के कारण चर्चा में आ गईं हैं, उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर कर अपना नया टैटू दिखाया. अलग-अलग तस्वीरों में अवंतिका ने अपने टैटू को खूब फ्लॉन्ट किया है और उनके फैंस अवंतिका के इस बोल्ड लुक को काफी पंसद कर रहे है, अवंतिका के इस टैटू से फैंस अपनी नजरें नही हटा पा रहे हैं. Also Read - बिकिनी पहनकर समंदर में नहाते हुए बेहद हसीन लगीं Disha Patani, वीडियो देखकर बढ़ सकती है Tiger Shroff की बेचैनी

View this post on Instagram A post shared by Avantikaa yadav (@avantikaayadavofficial)

Also Read - TRP List 51th Week 2021: साल के अंत में भी इस शो का दबदबा कायम, इन 5 टॉप शोज ने किया फैंस के दिलों पर राज

ये है सबसे फेमस टैटू

अवंतिका यादव की पीठ और कलाई पर एक टैटू है, पीठ पर उन्होंने क्वीन लिखा है और एक्ट्रेस ने अपने आगे भी सीने पर एक हार्ट वाला टैटू बनवाया है और ये टैटू कुछ ज्यादा ही अट्रेक्टिव है और अवंतिका की खूबसूरती में चार चांद लगाता है. इसके साथ ही अवंतिका ने अपनी नाभि पर पियर्सिंग भी करवाया है.

अवंतिका भोजपुरी फिल्म ‘बलम केसरिया’ में नजर आएंगी. हालांकि इस फिल्म के अलावा अवंतिका के खाते में विष्णु शंकर की फिल्म ‘जय माँ विंध्यवासिनी’ (Jai Maa Vindhyavasini) भी है.