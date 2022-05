Bhool Bhulaiyaa 2 Cross 100 Crore: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्‍म ‘भूल भुलैया 2’ बॉक्‍स ऑफिस (Bhool Bhulaiyaa 2 Controversy) पर शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म ने 7 दिनों में 90 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है और लोगों पर इसका जादू अभी भी जमकर चल रहा है. वहीं आने वाले हफ्तों में फिल्म की परीक्षा है, क्योंकि इसे अक्षय की पृथ्वीराज और साथ ही आयुष्मान खुराना की ‘अनेक’ से इसकी टक्कर होनी है. ‘भूल भुलैया 2’ में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के अलावा तब्‍बू और राजपाल यादव भी हैं और इन सबकी एक्टिंग को लोग जमकर सराह रहे हैं. फिल्म ने दुनियाभर में अपना जादू चला दिया है. इस तरह भूल भुलैया 2 कार्तिक के करियर की सबसे कामयाब फिल्म बन गई है.Also Read - Akshay Kumar ने सुनाई पपीता बेचने वाले पड़ोसी की दिलचस्प कहानी, बोले- उसके पास था हर बीमारी का एक ही इलाज

कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने अभी तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 92.05 करोड़ की कमाई हो चुकी है. वहीं फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है. ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है.

‘BHOOL BHULAIYAA 2’ WILL BE 5TH FILM TO CROSS ₹ 💯 CR IN 2022…

⭐ Feb: #GangubaiKathiawadi

⭐ March: #TheKashmirFiles

⭐ March: #RRR [dubbed in #Hindi]

⭐ April: #KGF2 [dubbed in #Hindi]

⭐ May: #BhoolBhulaiyaa2 will hit ₹ 💯 cr in Weekend 2

Nett BOC. #India biz. pic.twitter.com/TJqMiyt8mm

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 27, 2022