Bhool Bhulaiyaa 2 Cross 109 Crore: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म 'भूल भुलैया 2' बॉक्‍स ऑफिस (Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office) पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म अभी तक 109 करोड़ कमा चुकी है. भूल भुलैया 2' में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के अलावा तब्‍बू और राजपाल यादव भी हैं और इन सबकी एक्टिंग को लोग जमकर सराह रहे हैं. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म की सक्सेस के बाद कार्तिक ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है.

पहले वो एक मूवी के लिए 15 से 20 करोड़ चार्ज कर रहे थे. वहीं अब वे 35 से 40 करोड़ चार्ज करेंगे.

#BhoolBhulaiyaa2 is on a winning streak, hits double digits on [second] Sat… Remains first choice of moviegoers, eclipses biz of new films… National chains witness growth, mass circuits super-strong… [Week 2] Fri 6.52 cr, Sat 11.35 cr. Total: ₹ 109.92 cr. #India biz. pic.twitter.com/ytw6aTUP35

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 29, 2022