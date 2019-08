हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भूलैया सीरीज का नया पोस्टर रिलीज हो गया है. इस बार अक्षय कुमार की जगह अभिनेता कार्तिक आर्यन लेंगे. सोमवार फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज हो गया है. Anees Bazmee इस फिल्म का निर्देशन करेंगे. बता दें, मूवी का फर्स्ट पोस्टर कार्तिक ने अपने इंस्टा से शेयर किया है. इस पोस्टर में वे बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह नज़र आ रहे हैं. इसके कैप्शन में कार्तिक ने लिखा- ‘भूत को भगाने वाला जल्द ही आने वाला है, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम.’ लेकिन इस पोस्टर में कार्तिक आर्यन को देखते ही लोग ट्रोल करने लगे. लोग #BhoolBhulaiyaa2 हैशटैग के साथ तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और पोस्टर का मज़ाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अक्षय को कोई कॉपी नहीं कर सकता. तो एक यूजर ने लिखा- Natural Swag and Pic 2 : Jabardasti wala Swag

Kaun Banega Crorepati 11: ‘केबीसी’ का 11 वां सीजन शुरू, First Episode में पूछे गए सवाल

I don’t blame @TheAaryanKartik or the makers of the movie #BhoolBhulaiyaa2 But Akshay Kumar did so good in the previous movie that nobody’s ready to accept or give a single chance to Kartik Aryan. Vice Versa Akshay Kumar can’t play any role in PKPN. — ✨BiryaniGuy✨ (@BiryaniGuy) August 19, 2019

#BhoolBhulaiyaa2 No matter how much these young gen of actors copy paste their films or look. They can never match even 1% of what these Comedy legends did in their respective films pic.twitter.com/5BcS0rWJmM — Abhi! (@abhiraj1717) August 19, 2019

Producers announced #BhoolBhulaiyaa2 with Kartik Aryan instead of Akshay Kumar .. Audience :- pic.twitter.com/G7pzQQOXJQ — Deep Valesha (@deep_valesha) August 19, 2019

Welcome >>>>>>>>Welcome Back

Namstey London >>>>>Namstey England

Nd

Now…..#BhoolBhulaiya Vs #BhoolBhulaiyaa2 🙄💁 1st part was gold ❤️

Nd no one can replace their lead roles 💁 I hope they didn’t ruined it💁🤧 pic.twitter.com/F5kGnsjrDS — ||avεηgεя ιsнυ♠️|| (@Marvel_Freak_1) August 19, 2019

No one can fill the shoes of #AkshayKumar in Bhool Bhulaiyaa. They must had brought back Akshay Kumar for the sequel. One thing for sure this sequel is not going to go beyond what the first film achieved.

No Akshay Kumar, no Bhulaiyaa. Will skip this one.#BhoolBhulaiyaa2 pic.twitter.com/TzHlZHBM0H — Rashmi Ranjan Ghadei (@GhadeiRanjan) August 19, 2019

without this man #BhoolBhulaiyaa2 is incomplete , ek aur franchise ka kachra kr diya makers ne pic.twitter.com/HuPjxa4uWx — shruvlegend (@shruvlegend) August 19, 2019

#BhoolBhulaiyaa2

this is shit . This movie is going to be the biggest flop . Nobody wants that someone will ruin this movie and director is doing the same 😠😠 pic.twitter.com/63nCNHeGSi — Daksh Chaudhary (@thenameisdaksh) August 19, 2019



बता दें, अक्षय कुमार -विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी. ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट साबित हुई थी.फिल्म ‘भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2)’ को भूषण कुमार, मुराद खेतानी और कृष्णा कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये फिल्म अगले साल 31 जुलाई 2020 को रिलीज होगी.

बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की ताजा ख़बरें जानने के लिए जुड़े रहें India.com के साथ