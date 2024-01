Hindi Entertainment Hindi

Bhool Bhulaiyaa 3 Vidya Balan All Set To Return As Manjulika In Kartik Aaryan

Bhool Bhulaiyaa 3: मंजुलिका बनकर वापस आ रही हैं विद्या बालन? सामने आया बड़ा अपडेट

Vidya Balan All Set To Return As Manjulika: काफी समय से खबरें आ रही है कि ‘भूल भुलैया 3’ में भी इस बार काफी कुछ खास होने वाला है.

Vidya Balan All Set To Return As Manjulika: 2007 में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) विद्या बालन (Vidya Balan) अपनी हॉरर कॉमेडी लेकर आए थे जिसका नाम था ‘भूल भुलैया’ (Bhool Bhulaiyaa) और ये फिल्म सुपरहिट रही थी और इसके गाने भी लोगों को दिलों पर छा गए थे, खासकर आमी जे तोमार सुधु जे तोमार (Ami Je Tomar) लोगों के दिलों में आज भी गूंजता है. इसके बाद इसका दूसरा भाग आया ‘भूल भुलैया 2’ (Bhool Bhulaiyaa 2) जिसमें कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) कियारा आडवाणी (Kiara Advani) नजर आए थे और इसमें तब्बू (Tabbu) ने मशहूर मंजुलिका का किरादर निभाया था. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि ‘भूल भुलैया 3’ (Bhool Bhulaiyaa 3) के तीसरे भाग में एक बार फिर से विद्या बालन की एंट्री हो चुकी है और वो फिर से मंजुलिका बनकर वापस आ सकती हैं (Vidya Balan In Bhool Bhulaiyaa)

Trending Now

विद्या बालन फिर से बनेंगी मंजुलिका!

साल 2007 में जब पहली भूल भुलैया आई थी तो इसमें अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन थी और वो मंजुलिका के किरदार में नजर आई थी और इसे फैंस ने जमकर पसंद किया था. वहीं इसके दूसरे भाग में अक्षय की जगह कार्तिक ने ली थी औऱ विद्या की जगह तब्बू ने ली थी. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि इसके तीसरे भाग में एक बार फिर से विद्या बालन नजर आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फैंस अपनी पुरानी मंजुलिका से फिर से मिलेंगे.

You may like to read

मार्च से शुरु होगी शूटिंग

‘भूल भुलैया 3’ की तैयारी जोरों से चल रही है और इसमें रूह बाबा बनने वाले कार्तिक आर्यन एक बार फिर से हंगामा करने वाले हैं और इस बार उनके साथ विद्या बालन नजर आने वाली हैं. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग इसी साल मार्च से शुरु हो जाएगी और कहा जा रहा है कि डायरेक्टर अनीस बज्मी के निर्देशन में इस फिल्म में और भी कई सारे धमाके आपको देखनें को मिलेंगे और साथ ही विद्या की वापसी फैंस को और एक्साइटमेंट की तरफ लेकर जा रही है. हालांकि, फिल्म में लीड हीरोइन के नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है.

दिवाली के मौके पर आएगी फिल्म

‘भूल भुलैया 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और रुह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन खूब छाए थे और देखना है कि तीसरे पार्ट में दर्शकों को क्या कुछ देखना को मिलता है, खबरें हैं कि ये फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर आएगी.