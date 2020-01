Bhoot Part One The Haunted Ship Posters: करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन तले रिलीज होने वाली आगामी फिल्म भूत पार्ट 1: द हॉन्टेड शिप (Bhoot Part One: The Haunted Ship) के दूसरे पोस्टर को रिलीज किया गया. इस पोस्टर को करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस फिल्म में विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में होंगे. बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर इसी शुक्रवार को रिलीज किया जाएगा. यह फिल्म भानु प्रताप सिंह द्वारा लिखित और निर्देशित है.

इस पोस्टर के रिलीज होने के बाद फिल्म के कलाकारों ने भी इस पोस्टर को शेयर किया. इस पोस्टर में विक्की बहुत सारे हाथों के बीच फंसे दिख रहे हैं. या यूं कहें कि बहुत सारे हाथो ने विक्की के गले और शरीर को पकड़ रखा है और विक्की तस्वीर में चिल्लाते दिख रहे हैं. पोस्टर में विक्की गड्ढे से बाहर आने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा.

फिल्म भूत के एक अन्य पोस्टर में, विक्की अपने हाथ में टॉर्च लिए दिख रहे हैं. इस तस्वीर में विक्की किसी चीज की तरफ बढ़ने या उसे पकड़ने की कोशिश कर रहैं. विक्की के सामने पड़ी चीज किसी गुड़िया जैसी है शायद विक्की उसे पकड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं. इस तस्वीर में एक आत्मा या भूत विक्की को पकड़े हुए उनकी पीठ की तरफ से देख रही हैं. बता दें कि दोनों ही पोस्टर में विक्की बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं. हालांकि जैसा कि फिल्म का नाम है उसके हिसाब से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी जहाज पर घट रही भूतिया घटना की कहानी होगी. बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार यानी कल रिलीज किया जाएगा यह फिल्म 21 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.