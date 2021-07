Bhoot Police New Poster Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस (Bhoot Police) में नजर आने वाली हैं. बात दें कि हॉरर कॉमेडी फ़िल्म भूत पुलिस (Bhoot Police) ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज़्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज़ होगी और फ़िल्म में सैफ़ अली ख़ान (Saif Ali Khan) अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) और यामी गौतम (Yami Gautam) मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे. ऐसे में अब सैफ़ और अर्जुन के किरदारों के बाद अब जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का लुक रिवील किया गया है.Also Read - चिरौंजी बनकर सामने आएंगे Arjun Kapoor, Bhoot Police में ऐसा होगा एक्टर का अवतार- First Look

जैकलीन (Jacqueline Fernandez) ने सोशल मीडिया पर भूत पुलिस से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- ‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते. मिलिए शानदार कनिका से भूत पुलिस में. इस पोस्टर में जैकलीन बोल्ड अवतार में नजर आ रही हैं. उन्होंने हाथ में हंटर पकड़ा हुआ है’. जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) कनिका नाम का किरदार निभा रही हैं.तस्वीर में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस हाथ में हंटर थामे जैकलीन बिंदास अंदाज़ में पोस्टर पर नज़र आ रही हैं. Also Read - Jacqueline Fernandez का गुपचुप चल रहा है अफेयर, बॉयफ्रेंड संग 175 करोड़ के घर में होंगी शिफ्ट!

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143)



जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के साथ ही फिल्म में यामी गौतम भी हैं और आज ही उनका भी पोस्ट लॉन्च किया गया है. फिल्म में यामी (Yami Gautam) माया का किरदार निभा रही हैं और तस्वीरों में वो हाथ में मशाल लिए हुए नजर आ रही हैं. Also Read - Paani Paani Song: बादशाह और जैकलिन फर्नांडीस का नया गाना 'पानी-पानी' रिलीज, केमिस्ट्री देखकर घायल हुए फैंस- Video

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam (@yamigautam)



भूत पुलिस हॉरर कॉमेडी फ़िल्म है, जिसका निर्देशन पवन कृपलानी ने किया है, अर्जुन कपूर फ़िल्म में चिरौंजी नाम का किरदार निभा रहे हैं. भूत पुलिस की रिलीज़ डेट का खुलासा अभी नहीं किया गया है, मगर माना जा रहा है कि फ़िल्म अगले महीने की शुरुआत में रिलीज़ हो सकती है.