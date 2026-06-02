Bhoot Bangla OTT Release: थिएटर में हंसाया-डराया, अब OTT पर मचाएगी धमाल! कब-कहां रिलीज़ होगी ‘भूत बंगला’

Bhoot Bangla OTT Release Date: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘भूत बंगला’ अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने जा रही है. इस फिल्म के जरिए लंबे समय बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने वापसी की है. फिल्म की हॉरर-कॉमेडी को लोगों ने बहुत पसंद किया. यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छी खासी कमाई की. खबरों के मुताबिक अब ये मूवी 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है. हालांकि निर्माताओं की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के अलावा Tabu, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Wamiqa Gabbi और Jisshu Sengupta अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के कॉकटेल ने लोगों का दिल जीत लिया.
फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले अर्जुन (अक्षय कुमार) और उनकी बहन (मिथिला पालकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें विरासत में दादा जी की प्रॉपर्टी मिलती है. वहां रहने पर उन्हें अजीब सा अनुभव होता है. भूतिया घटनाएं घटती हैं जिससे लोग डर जाते हैं. कॉमेडी और डर का माहौल दर्शकों के बहुत एंटरटेन करता है.
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फिल्म में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री भी शानदार रही है. दर्शकों को दोनों की जोड़ी पसंद आई है. अक्षय का वामिका को प्रपोज करने वाला सीन शानदार था.
फिल्म से जुड़े नए अपडेट को लेकर बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार भूत बंगला ने ऑफिशियली 265 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. इसे 120 करोड़ के बजट में बनाया गया था. हालांकि इसकी शुरुआत जरूर धीमी थी लेकिन बाद में इसने रफ्तार पकड़ी और करोड़ों की कमाई की.
अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो अब फैंस की नज़र उनकी अगली फिल्म ‘वेलकम 3’ पर है. लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद अब इनकी सक्सेस देखते हुए अंदाजा लगया जा सकता है कि अक्षय एक बार फिर पूरी एनर्जी के साथ दर्शकों के एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.
अगर आपको भूल भुलैया स्टाइल की हॉरर-कॉमेडी पसंद है, तो भूत बंगला आपके लिए शानदार एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हो सकती है. फिल्म में डर, कॉमेडी, सस्पेंस और प्रियदर्शन की क्लासिक स्टोरीटेलिंग का मिश्रण देखने को मिलता है.
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