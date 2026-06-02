Bhoot Bangla OTT Release: थिएटर में हंसाया-डराया, अब OTT पर मचाएगी धमाल! कब-कहां रिलीज़ होगी ‘भूत बंगला’

Bhoot Bangla OTT Release Date: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज़ होने जा रही है. जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 2, 2026, 1:12 PM IST
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Bhoot Bangla OTT Release

Bhoot Bangla OTT Release Date: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘भूत बंगला’ अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने जा रही है. इस फिल्म के जरिए लंबे समय बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने वापसी की है. फिल्म की हॉरर-कॉमेडी को लोगों ने बहुत पसंद किया. यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने अच्छी खासी कमाई की. खबरों के मुताबिक अब ये मूवी 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है. हालांकि निर्माताओं की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

फिल्म की स्टारकास्ट

‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के अलावा Tabu, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Wamiqa Gabbi और Jisshu Sengupta अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के कॉकटेल ने लोगों का दिल जीत लिया.

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क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले अर्जुन (अक्षय कुमार) और उनकी बहन (मिथिला पालकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें विरासत में दादा जी की प्रॉपर्टी मिलती है. वहां रहने पर उन्हें अजीब सा अनुभव होता है. भूतिया घटनाएं घटती हैं जिससे लोग डर जाते हैं. कॉमेडी और डर का माहौल दर्शकों के बहुत एंटरटेन करता है.

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अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री

फिल्म में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री भी शानदार रही है. दर्शकों को दोनों की जोड़ी पसंद आई है. अक्षय का वामिका को प्रपोज करने वाला सीन शानदार था.

भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 265 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

फिल्म से जुड़े नए अपडेट को लेकर बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार भूत बंगला ने ऑफिशियली 265 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. इसे 120 करोड़ के बजट में बनाया गया था. हालांकि इसकी शुरुआत जरूर धीमी थी लेकिन बाद में इसने रफ्तार पकड़ी और करोड़ों की कमाई की.

अब ‘वेलकम 3’ का इंतजार

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो अब फैंस की नज़र उनकी अगली फिल्म ‘वेलकम 3’ पर है. लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद अब इनकी सक्सेस देखते हुए अंदाजा लगया जा सकता है कि अक्षय एक बार फिर पूरी एनर्जी के साथ दर्शकों के एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

OTT पर क्यों देखनी चाहिए यह फिल्म?

अगर आपको भूल भुलैया स्टाइल की हॉरर-कॉमेडी पसंद है, तो भूत बंगला आपके लिए शानदार एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हो सकती है. फिल्म में डर, कॉमेडी, सस्पेंस और प्रियदर्शन की क्लासिक स्टोरीटेलिंग का मिश्रण देखने को मिलता है.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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