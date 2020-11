Also Read - भूमि पेडनेकर ने की 'बधाई दो' की तैयारी शुरू, इस वजह से एक्ट्रेस है सुपर एक्साइटेड

View this post on Instagram

Also Read - भूमि पेडनेकर ने रणवीर सिंह को बताया 'सेक्स उपचार डॉक्टर', बोलीं- एक्टर नहीं होते तो...

My Planet, my heart 💚 #ClimateWarrior With our new logo out, my excitement levels are high to continue on the path of loving and nurturing our planet, alongside all you climate warriors 🌏