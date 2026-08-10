Assam Flood: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आईं भूमि पेडनेकर, असम पहुंचकर लोगों के बीच बांटीं सोलर लाइटें

Bhumi Pednekar Meets Assam Flood Victims: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने बुधवार को असम के शिवसागर ज़िले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ से जूझ रहे परिवारों के प्रति एकजुटता ज़ाहिर की। 37 साल की एक्ट्रेस ने कई प्रभावित जगहों का दौरा किया, वहां के लोगों से मुलाकात की और राहत का ज़रूरी सामान बांटा. दौरे के दौरान, पेडनेकर ने स्थानीय परिवारों की चिंताएं सुनीं और आपदा के बाद से पुनर्वास के काम में लगे राहत कर्मियों का हौसला बढ़ाया. इस दौरान भूमि ने ‘भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन’ (BDRF) के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों को खाना, सोलर लाइट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें बांटीं.
मैप दिखा रहा है कि यहां सड़क है, लेकिन हर तरफ़ पानी ही पानी है
एक्ट्रेस और संस्था की ओर से शेयर किए गए वीडियो में उन्हें बाढ़ वाले इलाकों में घूमते हुए देखा जा सकता है. यहां तक कि देर रात में भी, जबकि वॉलंटियर्स ज़मीन पर राहत का काम कर रहे थे. BDRF के शेयर किए गए एक वीडियो में भूमि को राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाके से कार में सफ़र करते हुए देखा जा सकता है. ह सफ़र अंधेरे में हो रहा है और रास्ते में हर तरफ़ पानी दिखाई दे रहा है. उस इलाके से गुज़रने में आ रही मुश्किलों का ज़िक्र करते हुए वह कहती हैं, ‘गूगल मैप दिखा रहा है कि यहाँ सड़क है, लेकिन हर तरफ़ पानी ही पानी है’.
पानी का स्तर लगभग तीन हफ़्तों से कम नहीं हुआ है
रात करीब 11 बजे शूट किए गए इस वीडियो में भूमि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करती और वहां के लोगों से बातचीत करती दिख रही हैं. इस दौरान वह लंबे समय से बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों को खाने के पैकेट, राहत का सामान और सोलर लाइटें बांटती हुई नज़र आ रही हैं. सोलर लाइटों की ज़रूरत के बारे में बताते हुए भूमि वीडियो में कहती हैं कि पानी का स्तर लगभग तीन हफ़्तों से कम नहीं हुआ है. कई परिवारों के पास बिजली की सुविधा सीमित है और वे अस्थायी शेल्टर में रह रहे हैं, ऐसे में ये लाइटें अंधेरा होने के बाद उन्हें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती हैं. यह बहुत मुश्किल है. हालात को समझने के लिए आपको यहां आकर खुद अनुभव करना होगा.’
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रोशनी सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं
भूमि ने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो शेयर किया, जिसमें BDRF के साथ काम करने वाले वॉलंटियर्स की कोशिशों को दिखाया गया है. भूमि ने वीडियो शेयर करके लिखा है ‘दिन का कोई भी समय हो, @bdrf_official के वॉलंटियर्स लोगों की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं.हमने बाढ़ से प्रभावित उन परिवारों को सोलर लाइटें बांटीं, जिन्हें बिजली और सुरक्षित रोशनी की सुविधा कम मिल पा रही है. अस्थायी शेल्टर में रह रहे परिवारों के लिए, सूरज ढलने के बाद रोशनी सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, आराम और उम्मीद भी लाती है.’
भूमि पेडनेकर का असम में राहत कार्य
भूमि का असम दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन में शामिल लोगों पर की गई टिप्पणी के कारण उन्हें पहले आलोचना का सामना करना पड़ा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के बारे में उनकी टिप्पणी पर कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने सवाल उठाए थे और लोगों का कहना था कि उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के दौरान उठाई गई व्यापक चिंताओं पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी.
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