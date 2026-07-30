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सावन में काला चश्मा लगाकर पूजा करने पहुंचीं भूमि पेडनेकर, VIDEO देख लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- 'भक्ति या फोटोशूट?'

Bhumi Pednekar Trolled: सावन के मौके पर भगवान शिव की पूजा करते हुए वीडियो शेयर करना भूमि पेडनेकर को भारी पड़ गया, जहां कई लोगों ने उनकी भक्ति की सराहना की, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके पहनावे और सनग्लासेस को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 30, 2026, 2:23 PM IST
सावन में काला चश्मा लगाकर पूजा करने पहुंचीं भूमि पेडनेकर, VIDEO देख लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- 'भक्ति या फोटोशूट?'
  • भूमि पेडनेकर ने सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए फोटो और वीडियो शेयर किए
  • पोस्ट में उन्होंने भगवान शिव से शक्ति और साहस की प्रार्थना करने की बात लिखी
  • कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पूजा के दौरान सनग्लासेस पहनने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें ट्रोल किया
  • वहीं कई फैंस उनके समर्थन में उतरे और कहा कि भक्ति का संबंध मन से होता है, पहनावे से नहीं

आज यानी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो गई है. इस महीने का इंतजार शिव भक्त पूरे साल करते हैं. सावन के महीने में भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी सावन के पवित्र महीने की शुरआत के चसते शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गई थीं, जिसका उन्होंने वीडियो भी शेयर किया. हालांकि वीडियो के वायरल होते ही एक्ट्रेस फैंस के निशाने पर आ गईं और लोग उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगे. आइए जानते हैं क्या है वजह?

छोटे-बड़े पल फैंस के साथ शेयर करती हैं अदाकारा-

और पढ़ें: Sawan 2026: सावन में जलाभिषेक का सही तरीका क्या है? शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं या दूध! जानिए सही तरीका

भूमि पेडनेकर ने पूजा करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं. ‘दम लगा के हईशा’ से बॉलीवुड करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने ‘बाला’, ‘शुभ मंगल सावधान’ और ‘भुज’ जैसी फिल्मों में अपने काम से दर्शकों का दिल जीता. पर्दे पर वो अक्सर मजबूत किरदारों में दिखती हैं. सोशल मीडिया पर भी वह अपनी लाइफ के छोटे-बड़े पल फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. चाहे जिम की वीडियो हो या फैमिली के साथ तस्वीरें, भूमि हर चीज खुलकर पोस्ट करती हैं.

भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर भगवान शिव की पूजा की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में भूमि शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई दिखाई दे रही थीं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, ‘जैसे ही सावन शुरू होता है, मैं आसान जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि इसे शान से जीने की ताकत के लिए प्रार्थना करता हूं. हर हर महादेव.’

भूमि का ये पोस्ट देखकर कई फैंस ने कमेंट में ‘हर हर महादेव’ लिखा और उनकी भक्ति की तारीफ भी की, लेकिन इसी पोस्ट के साथ कुछ चीजें ऐसी थीं, जिन पर लोगों की नजर पड़ी और देखते ही देखते वह ट्रोल होने लगीं. दरअसल, वीडियो और फोटो में भूमि ने ब्लैक कलर का सिंपल टॉप और ब्लू डेनिम जींस पहनी हुई थी. सबसे बड़ी बात, इस दौरान उन्होंने सनग्लासेस पहन रखा था. शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भी उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है.

ट्रोलिंग का शिकार हुईं एक्ट्रेस-

आंखों पर चश्मे को देख लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पूजा के समय सादगी और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कई कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, ”क्या जरूरत है ऐसे चश्मा लगा के पूजा करने की? हद है.”

दूसरे यूजर ने कहा, ”महादेव की पूजा कम और फोटो शूट ज्यादा लग रहा है, प्लीज ऐसी चीजें पोस्ट मत करो. अन्य यूजर्स ने लिखा, ‘मंदिर में भगवान की भक्ति कर रही हों आप या फिर फोटोशूट.’

कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा, ”इन्हें पूजा में भी फैशन और स्टाइल चाहिए… वरना आम नागरिक लगने लगेंगी पूजा करते हुए.’

एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘चश्मा तो उतार लेती मैडम जी, अगर दिल से पूजा करनी है तो कैमरे और स्टाइल की जरूरत नहीं है. ”

एक और यूजर ने कहा, ”सेलेब्स हर चीज को कंटेंट बना देते हैं, चाहे वो भक्ति ही क्यों न हो.”

हालांकि भूमि के कुछ फैंस उनके सपोर्ट में भी उतरे. उन्होंने कहा, ”भक्ति दिल से होती है, भगवान चश्मे या कपड़े नहीं देखते, अगर कोई सच्चे मन से पूजा कर रहा है तो उसे जज नहीं करना चाहिए.'(INPUT-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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