नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के देश में अब तक 1 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इस महामारी के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से गरीब, मजदूरों और इस गंभीर महामारी से लड़ रहे मरीजों की मदद मदद की अपील की है. जिसके बाद देश के व्यापारी वर्ग से लकर बॉलीवुड के कई सितारे भी मदद के लिए आगे आए हैं.

हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी मतलब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और वरुण धवन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे, जिसके बाद अब म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के भूषण कुमार ने भी पीएम केयर फंड में बड़ा दान दिया है.

भूषण कुमार ने पीएम रिलीफ फंड में 11 और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ डोनेशन की सूचना दी है. भूषण कुमार ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘आज, हम सभी जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. इस समय यह बहुत जरूरी है कि हम सभी मदद करें. इसलिए मैं और टी सीरीज परिवार प्रधानमंत्री केयर फंड में 11 करोड़ की राशि दान कर रहे हैं. हम मिलकर इससे लड़ सकते हैं. जय हिंद.’

In this hour of need, I pledge to donate Rs. 1 crore to the CM’s relief fund along with my family at @Tseries. Hope we all get through this difficult time soon. Stay home, stay safe. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray #IndiaFightsCorona https://t.co/HbIuOKWL0C

