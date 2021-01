Bidita Bag shared Topless Hot Photos Saree without blouse see hot Sizzling Sultry Pics- बॉलीवुड एक्ट्रेस बिदिता बाग (Bidita Bag) का भी पिछला साल आम लोगों की तरह कुछ खास नहीं गुजरा. ना कुछ नया करने को मिला ना ही कुछ नया खरीदा. लेकिन नए साल को लेकर वे काफी खुश हैं. उम्मीद भी है कि ये साल पिछले वक्त के सारे ग़मों को धो देगा. बिदिता एमएक्स प्लेयर के वेब सीरीज द मिसिंग स्टोन में नजर आ चुकी हैं. जिसके के बाद वे अपने हॉट फोटोशूट के कारण चर्चा में बनी हुई हैं. Also Read - TANDAV: सिंहासन पाने के लिए हर जंग पर उतारू सैफ अली खान, गेम ऑफ पावर में होगी किसकी जीत?

इस बोल्ड अंदाज में देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं. इन तस्वीरों के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा- बिकिनी ने उन्हें कभी भी प्रेरित नहीं किया. इसलिए उन्होंने साड़ी के जरिए नया लुक देने की कोशिश की है. बिदिता ने साड़ी जरूर पहनी है लेकिन नए अंदाज में. Also Read - अबे बंद कौन किया बे बजाओ! संजना राज का फनी गाना 'मम्मी की रोटी गोल गोल', हुआ वायरल

