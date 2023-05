Adipurush : 'आदिपुरुष' टीम के लिए बड़ा झटका, लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही ऑनलाइन लीक हुआ फिल्म का ट्रेलर

Adipurush : साउथ सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ का ट्रेलर 9 मई को दोपहर 1:53 बजे लॉन्च होना था, लेकिन अब इसे लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. लॉन्च से कुछ देर पहले ही ‘आदिपुरुष’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया. ‘आदिपुरुष’ की टीम ने सोमवार को हैदराबाद में फैंस के बीच स्पेशल इवेंट में फिल्म का ट्रेलर दिखाने का प्लान बनाया है, इस इवेंट में प्रभास, कृति सेनन, निर्देशक ओम राउत और को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर अब फिल्म का ट्रेलर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. प्रभास के फैंस लीक से बेहद परेशान हैं और ट्रेलर हटाने के लिए उन लोगों से अपील कर रहे हैं जो ट्रेलर की क्लिप को ट्विटर पर वायरल कर रहे हैं.

Thanks to all darling fans and #Adipurush team who helped curtail the leaked video. A big big Thank you. Now we wait for the proper launch Today afternoon #JaiShriRam #AdipurushTrailer — #Adipurush 🇮🇳 (@rajeshnair06) May 8, 2023