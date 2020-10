Also Read - BB14 : कुमार सानू के बेटे Jaan Kumar Sanu का दर्द, 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर चले गए थे सिंगर

View this post on Instagram

Red Alert!! Waiting for tonight’s task like… 📸 @luvisrrani @colorstv #BiggBoss14 #BiggBossTask #BB14 #RedAlert #colorstv #Voot #RahulVaidya #TeamRKV #Entertainment #BiggBoss #abscenepaltega