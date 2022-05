OTT Release This Week: कोरोना वायरस (coronavirus) महामारी में लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) ने लोगों का खूब मनोरंजन किया. इसी दौरान ओटीटी का क्रेज बढ़ा और अब आलम ये है कि हर हफ्ते प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों वेब सीरीज और फिल्में (Films) रिलीज हो रही हैं. इस सप्ताह भी ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज (web series) रिलीज हो रही हैं. जिनका इंतजार फैंस को कई महीनों से है. इस लिस्ट में साल 2022 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) भी शामिल है. सिनेमाघरों में जो दर्शक इस फिल्म को नहीं देख पाए थो वो अब घर बैठे मूवी का मजा ले सकते हैं.Also Read - The Kashmir Files: विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' बवाल के बाद सिंगापुर में बैन, मुसलमानों का एकतरफा पक्ष दिखाया गया

बीस्ट: साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'बीस्ट' कल यानी 11 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. सिनेमाघरों में 13 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की. यही वजह है कि फिल्म के राइट्स को ओटीटी को बेच दिया गया. फिल्म देखने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं.

द कश्मीर फाइल्स: निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया. इसके सामने अक्षय कुमार की फिल्म 'बच्चन पांडे' भी फ्लॉप हो गई. अब फिल्म 13 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

आधा इश्क: इस सप्ताह रोमांटिक वेब सीरीज ‘आधा इश्क’ भी फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. 12 मई को वूट पर रिलीज होने वाली इस वेब सीरीज में अमाना शरीफ, गौरव अरोड़ा मुख्य किरदार में हैं.

मॉडर्न लव मुंबई: 13 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली इस वेब सीरीज में प्रतीक बब्बर, चित्रांगना सेन और नसीरुद्दीन शाह अहम भूमिका में हैं.

स्नेकरेला: हॉलीवुड फिल्म ‘स्नेकरेला’ को एलिजाबेथ एलन द्वारा डायरेक्ट किया गया है. ये एक म्यूजिकल कॉमेडी मूवी है जो 13 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी.