Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) शो शुरुआत से ही विवादों में रहा है. यह शो अब खत्म होने के पड़ाव पर पहुंच चुका है. आज घरवालों की किस्मत का फैसला होगा. कोई आज विजेता होगा तो किसी को आज खाली हाथ घर जाना होगा. शुक्रवार के केआरके ने ट्वीट कर खलबली मचा दी थी. उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को मेकर्स ने जिताने का फैसला किया है जिसपर सलमान और मेकर्स के बीच मीटिंग हो रही है. साथ ही सलमान मेकर्स के इस फैसले से नाराज चल रहे हैं. हालांकि इस खबर की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं आज फिर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि बिग बॉस के घर से 2 सदस्य एविक्ट हो चुके हैं.

Exclusive & Confirmed #TrendGyan#ArtiSingh is EVICTED from #BB13 House

Arti Journey ended & she is at No. 5 Position#BiggBoss13 #TrendGyann #BiggBoss13Finale #BB13Finale pic.twitter.com/NTdSKtML54

