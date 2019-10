बिग बॉस-13 के घर में पहले दिन कंटेस्टेंट में शो को जीतने की होड़ लग गई है. जैसा कि सब जानते हैं कि घर की मालकिन अमीषा पटेल है. वो जो टास्क देंगी वही सबको करना पड़ेगा. शो का पहला दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग था. रूल के मुताबिक अमीषा ने घर के सदस्यों को टास्क दिए. इसमें कुछ पूरुष प्रतिभागियों को कपड़े भी उतारने थे. जिनके नंगे बदन पर लड़कियों को अपने दिल की बात लिखनी थी. इस खेल के लिए अबु मलिक और असीम को चुना जाता है. जो बिग बॉस हाउस में रैंप वॉक भी करते हैं.

कंगना रनौत की सलाह, जब जरूरत महसूस हो Sex करो, पैरेंट्स भी दें इसकी इजाजत

शो में रहने के लिए एक और टास्क भी दिया जाता है जिसमें राशन लेने के लिए सभी को एक रो में रहना है और मुंह के में रखा हुआ सामान एक दूसरे को पास करना है. ऐसा करते हुए राशन को फाइनल डेस्टीनेशन तक पहुंचाना है. जो भी राशन कंटेस्टेंट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे वो घर के राशन में शामिल हो जाएगा. और अगर फल या सब्जी मुंह से गिर जाती है तो उसे राशन में शामिल नहीं किया जाएगा.

Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बेड शेयर करने में रश्मि देसाई को दिक्कत, पहले दिन हुआ घमासान

bigg boss 13 abu malik and asim

Kise milega @ameesha_patel ka black heart aur kaun jeetega unka dil? Tune-in now to know! @Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss13 #BB13 pic.twitter.com/ioB1l7S3Gl

— COLORS (@ColorsTV) 30 September 2019