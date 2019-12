बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट्स अरहान खान की बिग बॉस में वापसी हो गई है. शो से बाहर आकर अरहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बिग बॉस के घर वापस जाना चाहते हैं. लोगों ने उनके और रश्मि के बीच होने वाले रोमांस को मिस कर दिया है. उन्हें बाद में इस बात का अहसास हुआ कि वे मन ही मन रश्मि से प्यार करने लगे हैं. उन्होंने रश्मि को बहुत मिस किया. यही नहीं शो के प्रोमो में ये भी दिखाया जा रहा है कि उन्होंने रश्मि को रिंग देकर प्रपोज भी किया है. अरहान के दिल की बात सुनकर रश्मि काफी इमोशनल हो जाएंगी.

