बिग बॉस में खेल शुरू हो चका है. सभी कंटेस्टेंट अपने रंग में आ चुके हैं. हर कोई किसी भी तरह जीतने की कोशिश में लगा हुआ है. सभी प्रतिभागियों को टास्क दिए जा रहे हैं. लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को घर में बहुत खतरनाक टास्क से गुजरना पड़ा. दूसरी टीम ने सिद्धार्थ की वैक्स की. इस दौरान सिद्धार्थ का चेहरा देखने वाला था. दर्द से उनकी हालत खराब थी. विपक्षी टीम बार-बार आरती से भी उनकी और आरती की लव स्टोरी को लेकर सवाल किए जा रही थी. फिर पारस और असीम के बीच जमकर लड़ाई हुई. सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई ने इस लड़ाई में बीच बचाव करवाया.

