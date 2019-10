बिग बॉस को लेकर कंट्रोवर्सी होना कोई नई बात नहीं है. शो में अश्लीलता को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं. इसी वजह से इसका टाइम भी बदल दिया गया था. इस बार भी शो अपने रंग में रंगा ही था कि फिर से विवाद हो गया है. सोशल मीडिया पर इसे अश्लीलता फैलाना वाला शो कहा जा रहा है और इसे बंद करने की मांग की जा रही है. ट्विटर पर #UnsubscribeColoursTV, #Boycott_BigBoss, #JehadFelataBigBoss जैसे हैश टैग ट्रेंड कर रहे हैं. यही नहीं कुछ यूजर्स ब्लैक स्क्रीन शॉट के साथ अपना विरोध जता रहे हैं.

Please #Boycott_BigBoss and also @BeingSalmanKhan this man who promoting nonsense show #Bigboss on @ColorsTV#जेहाद_फैलाता_bigboss@AlokTiwari9335 @TajinderBagga pic.twitter.com/xYTIk2ok5g

— सौम्या चौहान 🇮🇳 (@Saumya_namo) October 6, 2019