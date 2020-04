Bigg Boss 13 ex contestant Shefali Jariwala shares a romantic picture with husband Parag Tyagi: बिग बॉस 13 की एक्स कंटेस्टेंट और बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली ज़रीवाला भी इस संकट की घड़ी में अपने पति के साथ घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. ज्यादातर सेलेब्स अपना दिल बहलाने के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे हैं और अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं. इसी बीच शेफाली ने अपनी एक फोटो शेयर की है जिसे देखकर लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शेफाली मां बनने वाली हैं. शेफाली ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपने पति पराग त्यागी संग अपनी एक तस्वीर साझा कीं. इसमें वह अपने बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं, जिसके चलते उनके प्रशंसकों को इस बात का आभास होने लगा कि वह शायद प्रेग्नेंट हैं. Also Read - उर्वशी रौतेला ने की Pool में मस्ती, फैंस बोले- कितने डिजाइन की बिकिनी हैं?

लोगों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछने भी शुरू कर दिए.

एक यूजर ने लिखा, “क्या आप प्रेग्नेंट हैं?”

इन कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शेफाली ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ज्यादा खा लिया था.

शेफाली हाल ही में विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ में नजर आई थीं. घर में रहने के दौरान उन्होंने असीम रियाज सहित और भी प्रतिभागियों संग अपनी लड़ाई के चलते खूब सूर्खियां बटोरीं.

(इनपुट एजेंसी)