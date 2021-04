Bigg Boss 13 Fame Arti Singh Sultry Pictures Goes Viral On Social Media: देश और दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का फैल रही है, हालांकि इस दौरान बॉलीवुड और टीवी के कई सारे सितारे वेकेशन पर मालदीव जा रहे हैं. इन दिनों इन सेलब्स का फेवरिट वेकेशन प्लेस मालदीव बना हुआ है. अब बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम और एक्ट्रेस आरती सिंह (Aarti Singh) मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं और वहां से उन्होंने लाजवाब तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं. Also Read - कृष्णा अभिषेक को इस बात से होता है बेहद दुःख, बोले- मामा गोविंदा के साथ रिश्तों को लेकर...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम आरती सिंह (Arti Singh) ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो सफेद चादर में लिपटी हुई है और इसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं, जो हर किसी का ध्यान खींच रही है. Also Read - Govinda ने भांजे Krushna पर लगाया आरोप, कहा- 'कोई करवा रहा झगड़ा...मेरी छवि खराब हो रही है'



आरती सिंह (Arti Singh) मालदीव में अपना बेहद अलग रुप दिखा रही हैं और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आरती सिंह (Arti Singh) इन तस्वीरों में चादर ओढ़कर फोटोशूट करवाया है और इस दौरान उन्होंने बालों में फूल भी लगाया हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Arrti singh (@artisingh5)



वहीं कुछ दिनों पहले आरती (Arti Singh) ने एक और फोटो शेयर की थी जिममें वो ब्यू कलर की मोनोकिनी में नजर आ रही हैं. इस सेक्सी ड्रेस में एक्ट्रेस अपनी हॉट लेग्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं. ओपन हेयर्स के साथ चेहरे पर गॉगल्स उन्हें खूब जच रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Arrti singh (@artisingh5)



वहीं आपको बता दें, आरती कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन हैं. वहीं अब से करीब 2 हफ्ते पहले आरती सिंह ने अपने लिए कार खरीदी थी जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी. कृष्णा अभिषेक ने इस गाड़ी का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. जिसे शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा था कि अब वो इस गाड़ी से हमेशा शूटिंग पर जाएंगे.