‘पूजा-पाठ पर रोक, धर्म परिवर्तन का दबाव’, आसिम रियाज संग रिश्ते पर हिमांशी खुराना का सनसनीखेज खुलासा

Himanshi Khurana On Asim Riyaz:

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Himanshi Khurana On Asim Riyaz: बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने अपने साथी कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर अपने एक्स-बॉयफ्रेंड आसिम रियाज़ के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आसिम रियाज़ का नाम लिए बिना, खुराना ने बताया कि कैसे उन पर अपना धर्म छोड़ने के लिए दबाव डाला गया था. हिमांशी ने विस्तार से बताया कि कैसे धार्मिक मान्यताओं में अंतर ने उन्हें अपनी आस्था और पहचान पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया था.

अपने ही धर्म को छोड़ने जैसा लगने लगी थी

आसिम रियाज़ से ब्रेकअप के बाद अपने सबसे निजी अनुभवों में से एक में, हिमांशी ने उस धार्मिक टकराव के बारे में बात की है जिसने उन्हें अपने रिश्ते, अपनी पहचान और भगवान के साथ अपने जुड़ाव पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया. पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, उन्होंने आसिम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया कि कैसे अपने पार्टनर का धर्म अपनाने की संभावना उन्हें अपने ही धर्म को छोड़ने जैसा लगने लगी थी.

आखिरी बार विदा कहने के लिए उन्होंने चार धाम यात्रा करने का फ़ैसला किया

हिमांशी को बताया गया कि वह अब अपने धर्म, हिंदू धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी उन्होंने बताया कि एक समय उन्होंने अपना धर्म छोड़ने का विकल्प भी सोचा था. हालांकि, हिंदू धर्म छोड़ने से पहले, जिन देवी-देवताओं में उनकी आस्था थी, उन्हें आखिरी बार विदा कहने के लिए उन्होंने चार धाम यात्रा करने का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा कि मैं अब ऐसा नहीं कर पाऊंगी’ इसलिए मैंने कहा कि मैं चार धाम और उससे पहले सभी तीर्थस्थलों की यात्रा करना चाहती हू, क्योंकि उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी. यह ऐसा था जैसे मैं उन्हें अलविदा कह रही हूं.’

जैसे मैं अपने भगवान के साथ धोखा कर रही हूं

अपनी तीर्थयात्रा के दौरान, खुराना ने कहा कि उन्हें अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने में मन ही मन एक उलझन महसूस हुई. खुराना ने कहा, ‘मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भगवान के साथ धोखा कर रही हूं’. एहसास हुआ कि वह कभी भी सच में अपना धर्म नहीं छोड़ पाएंगी, क्योंकि वह उसी धर्म के साथ बड़ी हुई थीं और उसने उनके मन-मस्तिष्क में गहरी जगह बना ली थी. वह जानती थीं कि अपने धर्म से गहरे जुड़ाव के कारण वह कोई दूसरा धर्म नहीं अपना पाएंगी उन्होंने सवाल किया, ‘मैंने कहा कि अगर मैं आपके भगवान के सामने सिर झुकाऊंगी, तो मेरे मुंह से अपने-आप ‘वाहेगुरु’ निकल आएगा, यह भी तो धोखा ही होगा और यह बात तो मेरे अंदर पहले से ही बसी हुई है मैं इसे कैसे निकाल सकती हूं’.

किन्नौर कैलाश ट्रेक के दौरान जमकर आया रोना

हिमांशी ने सोचा कि कोई दूसरा धर्म अपनाने से उनकी ज़िंदगी और उनके अंतिम संस्कार के तरीके पर क्या असर पड़ेगा तब मैंने सोचा क्या मेरा अंतिम संस्कार जलाकर किया जाएगा या दफ़नाकर? मेरा मानना ​​है कि हर किसी की अपनी निजी पसंद होनी चाहिए. खुराना ने बताया कि किन्नौर कैलाश ट्रेक के दौरान वह भावुक हो गईं उन्होंने कहा, ‘जब मैं वहां पहुंची, तो मैं रो पड़ी. मैं बहुत रोई, इससे उन्हें एक नया नज़रिया मिला और उसी पल उन्होंने तय किया कि वह अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी.



4 साल का रिश्ता फिर ब्रेकअप

हिमांशी और आसिम की मुलाकात बिग बॉस 13 के दौरान हुई थी और उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था. चार साल साथ रहने के बाद, दिसंबर 2023 में उन्होंने अलग होने की घोषणा की थी उस समय हिमांशी ने कहा था कि वे “अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के कारण अपने प्यार का त्याग कर रहे हैं. बाद में आसिम ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने-अपने धर्मों के कारण आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था।