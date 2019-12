नई दिल्ली: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के बीती रात हुए खास नॉमिनेशन शो में हमने सिदार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को देखा. इस दौरान बिग बॉस ने सिद्धार्थ को ये फैसला लेने को कहा कि आखिर किसे घर से नॉमिनेट किया जाए. इस दौरान सिद्धार्थ ने इस सप्ताह के लिए रश्मि देसाई (Rashami Desai), असीम रियाज (Asim Riaz), शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala), हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) और पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) को नॉमिनेट किया है. रश्मि और असीम के नॉमिनेट होने की संभावना ज्यादा थी क्योंकि सिद्धार्थ की इनसे नहीं बनती लेकिन दर्शकों को सिद्धार्थ ने तब चौंका दिया जब उन्होंने पारस को नॉमिनेट कर दिया. एक बार फिर सिद्धार्थ ने सही समय पर मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है. यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

बता दें कि असीम सिद्धार्थ की कैप्टेंसी को बॉयकॉट करने की योजना बना रहे थे. साथ ही चाय को लेकर भी कई बार असीम और रश्मि ने सिद्धार्थ से योजना बनाकर बहस भी किया. हालांकि जब इससे कुछ नहीं हुआ तो दोनों ने यह योजना बनाई की नॉमिनेशन के बाद सिद्धार्थ की कैप्टेंसी को बॉयकॉट कर दिया जाएगा लेकिन सिद्धार्थ ने अपने टीम के सदस्य पारस को नॉमिनेट कर दिया और इसी के साथ असीम और रश्मि की योजनाओं पर पानी फिर गया है.

लोग सिद्धार्थ के समर्थन में लगातार सोशल मीडिया पर बाते कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि सिद्धार्थ बाकी घरवालों से आगे की सोचकर चल रहा है. लोगों का मानना है कि पारस को नॉमिनेट करना सिद्धार्थ के गेम का हिस्सा है. अगर सिद्धार्थ पारस को नॉमिनेट न करते तो उनके कैंप्टेंसी पर बेईमानी का दाग लग जाता. साथ ही कैप्टेंसी को लेकर असीम हमलावर भी हो जाता.

कल के एपिसोड में, हम फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज के बीच की लड़ाई देखेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे. देखें सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स.

