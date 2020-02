View this post on Instagram

Kya @iamhimanshikhurana ko @asimriaz77.official ke liye feelings nahi hai? Ya unhe rok raha hai Asim ka koi secret? Dekhiye aaj raat 10:30 baje. Anytime on @Voot @Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan