मुंबई: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ के मेजबान सुपरस्टार सलमान खान (salman khan) ने पंजाबी गायिका हिमांशी खुराना का अपने प्रेमी चाओ के साथ ब्रेकअप के पीछे की वजह होने के चलते प्रतियोगी असीम रियाज की जमकर क्लास लगाई और ऐसा लगता है कि असीम को फटकार लगाए जाने की यह बात हिमांशी को रास नहीं आई क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें असीम का बचाव करते हुए देखा गया. ‘बिग बॉस 13’ की पूर्व प्रतिभागी हिमांशी ने ट्वीट किया, “मेरी निजी जिंदगी को आंकने का अधिकार किसी को नहीं है..इन सबसे होकर गुजरने वाली मैं हूं. ना असीम गलत है ना चाओ ना मैं, सिचुएशन ही ऐसी है..ऐसा सबकी जिंदगी में अप डाउन आता है, बस हमारा लोगों के सामने है इसलिए इतना बवाल हो रहा है.”

Will clear everything don’t be so insensitive..Asim par koi blame nahi ayega I promise..I know he’s upset …..rishta mera bhi tuta hai dono tough situation me hai ….kisi ki koi galti nahi hai …but Asim fans needs to understand Asim mere zada close hai to mujhe zada fikr hai

इस रिएलिटी टीवी शो के हालिया सीजन में हिमांशी और असीम एक-दूसरे के करीब आए और असीम ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया, हालांकि वह अपने प्रेमी चाओ के साथ पहले से ही रिश्ते में थीं. अब जाहिर तौर पर घर से बाहर निकलने के बाद हिमांशी का अपने प्रेमी से ब्रेकअप हो गया. पिछले हफ्ते के वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान सलमान असीम को यह कहते हुए देखे गए कि वह इस मामले में गलत है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है और जिसकी शादी होने वाली है.

I know my fans n Asim fans are upset main bhi hu …not in state of mind but I blve kuch acha hone wala hai …ye meri or Asim ki personal life hai but I’m happy asim ne aj strongly bola I do n will forever……don’t talk negative bcz boht sari pure feelings involved hai hmaari

