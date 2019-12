नई दिल्ली: बिग बॉस 13 (Bigg Boss-13) के शुरुआती दिनों में राम-लक्ष्मण की जोड़ी बने सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz) में इन दिनों आए दिन बहस और लड़ाई-झगड़ा देखने को मिलता है. दोनों ही सदस्य एक-दूसरे से लड़ाई करने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते. ऐसे में बिग बॉस के फैन्स भी सोशल मीडिया में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज दो गुटों में बंट गए हैं. जहां एक तरफ कुछ लोग आसिम रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर सपोर्ट कर रहे हैं.

ऐसे में बिग बॉस में बीते शुक्रवार को ड्यूटी को लेकर दोनों में फिर से बहसबाजी देखने को मिली. दोनों ही इस दौरान भिड़ते हुए और एक दूसरे को खरी-खोटी सुनाते दिखाई दिए. जिसके बाद बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट रह चुके एक्टर कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) ने सिद्धार्थ शुक्ला पर निशाना साधते हुए उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करार दिया है. कमाल आर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, ‘मानसिक रूप से बीमार सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज को उनका करियर खत्म करने की धमकी दे रहा है. शुक्र है वह डरा नहीं. जो अपना करियर नहीं बना सका, वह दूसरों के करियर के बारे में बात कर रहा है.’

Mentally disturbed #SidharthShukla keeps threatening #AsimRaiz to destroy him and his career. Thank GOD he doesn’t get scared. The guy who can’t make his own career is talking about others career. #AaaThoo! #BiggBoss13 #BB13 — KRK (@kamaalrkhan) December 27, 2019

Public is with #AsimRiaz so he must not get scared of Mentally disturbed #SidharthShukla! He should reply him like a lion. #SalmanKhan and @ColorsTV head #ManishaSharma support also can’t put Asim down. #BiggBoss13 #BB13! — KRK (@kamaalrkhan) December 27, 2019



वहीं एक अन्य ट्वीट में कमाल आर खान ने फिर सिद्धार्थ शुक्ला पर निशाना साधते हुए लिखा कि, ‘जनता आसिम रियाज के साथ है, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से बीमार सिद्धार्थ शुक्ला से डरना नहीं चाहिए. आसिम को उसे एक शेर की तरह जवाब देना चाहिए. कलर्स टीवी की हैड मनीषा शर्मा का सिद्धार्थ के लिए सपोर्ट आसिम को कमजोर नहीं कर सकता.’

No problem, if Producers @EndemolShineIND @ColorsTV and #SalmanKhan have already decided to make #ManishaSharma’s Chaheta and close freind mentally disturbed #SidharthShukla the winner of #BiggBoss13! But #AsimRiaz should reply him like a lion till last day of the show. — KRK (@kamaalrkhan) December 27, 2019

इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में केआरके ने सलमान खान को बर्थडे विश करते हुए उन पर भी निशाना साधा है और कहा कि, ‘मैं सलमान खान के लिए 100 प्रतिशत अच्छे ट्वीट करूंगा, अगर वह दिमागी रूप से बीमार सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करना बंद कर दें.’ वहीं केआरके ने सिद्धार्थ शुक्ला को रश्मि देसाई के साथ हुए झगड़े पर भी खरी-खोटी सुनाई है.