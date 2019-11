मुंबई: ‘बिगबॉस 13’ के बीते एपिसोड में आसिम रियाज के बारे में पारस ने भद्दा कमेंट किया. इसके बाद गौहर खान व कई लोगों ने ट्विटर पर आसिम के प्रति सहानुभूति दिखाई. ट्विटर पर ‘हैशटैग वी आर प्राउड ऑफ यू आसिम’ ट्रेंड कर रहा है. इस एपिसोड में दिखाया गया कि पारस ने आसिम के लुक और उनकी आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘पीजी में रहने वाला’ कह दिया.

वहीं पारस के बेतुके बयान पर प्रतिक्रिया देने की बजाय आसिम चुप रहे. ऐसे में सिर्फ बिगबॉस के घरवालों को ही नहीं, बल्कि कई सेलिब्रिटियों को भी पारस का यह रवैया बिल्कुल रास नहीं आया. अभिनेत्री और ‘बिगबॉस 7’ की विजेता गौहर खान ने उनका समर्थन करने के लिए ट्विटर पर आसिम के नाम के साथ पीले रंग वाले दिल का इमोजी साझा किया. यहां तक कि ‘बिगबॉस 8’ के विजेता गौतम गुलाटी ने भी उनका समर्थन किया.

Paras has gone overboard today..Even he knew he was talking all shit with Asim..sabke saath khelte khelte aaj khud ke lagg gaye @BiggBoss @ColorsTV

— Sambhavna Seth (@sambhavnaseth) November 28, 2019