Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 आए दिन किसी न किसी बात की वजह से चर्चा में बना ही रहता है. इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla), अरहान (Arhaan khan) और रश्मि देसाई (Rashmi Desai). सिद्धार्थ- रश्मि दोनों एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं. बिग बॉस का एक प्रोमो वीडियो शेयर हुआ है जिसमें रश्मि कर रही हैं कि उनकी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कभी नहीं बनी.फिर रश्मि देसाई को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा- ”आपको बताऊं कब-कब बनी है और क्या-क्या बनी है. नहीं ना.” दोनों आपस में खूब लड़ते हैं.

शिल्पा शेट्टी का रोमांटिक गाना सुनकर भाग गए राज कुंद्रा, जाने क्या होगा अब आगे?

झगड़े में सिद्धार्थ कहते हैं- ”बाहर की बातें कर रही है. जिस दिन मैं आ गया ना समझ में आएगा उसको. पीछे आती है खुद गोवा तक पहुंच गई थी.’

Dekhiye yeh aaj raat 10 baje on #SomvaarKaVaar !

Refresh ho rahe hai kuch purane rishte, kaise karenge gharwale inhe ignore? 🤔

Watch this tonight at 10:30 PM.

Anytime on @justvoot.@vivo_india @AmlaDaburIndia @bharatpeindia @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/dOl9ndp25C

— COLORS (@ColorsTV) December 2, 2019