View this post on Instagram

@imrashamidesai de rahi hai @shehnaazgill ko game mein focused rehne ki advice! Kya yeh hai ek nayi dosti ki shuruwaat? Watch this tonight at 10:30 PM. Anytime on @voot @Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan