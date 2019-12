Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है. इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla), अरहान (Arhaan khan) और रश्मि देसाई (Rashmi Desai). इस वीकेंड पर वॉर के दौरान दिखाए गए प्रोमो में रश्मि और सिद्धार्थ के बीच लड़ाई दिखाई गई है. यह लड़ाई तब और बढ़ गई जब रश्मि ने सिद्धार्थ पर चाय फेंका. इसके बाद सिद्धार्थ ने भी रश्मि पर चाय फेंका और फिर अरहान दोनों की लड़ाई में कूद पड़ते हैं और सिद्धार्थ को धक्का भी मारते है. इस पर गुस्साए सिद्धार्थ अरहान का कॉलर पकड़ लेते हैं. इस बीच हाथापाई और गालीगलौज में अरहान की शर्ट भी फट जाती है. यह सब हो रहा था वीकेंड वाले दिन. खास बात यह रही कि यह सब होता हुआ सलमान खान भी देख रहे थें.

A post shared by Entertainment Talk (@entertainmenttalkk) on Dec 20, 2019 at 11:08am PST

View this post on Instagram

बता दें कि इसी बीच ट्वीटर पर रश्मि देसाई ट्रेंड करने लगी हैं. रश्मि के पक्ष में यह ट्रेंड नहीं हो रहा बल्कि यह हो रहा है उनके खिलाफ. लोग रश्मि को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और सिद्धार्थ की तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स ही नहीं कई सेलेब्रिटी भी सिद्धार्थ के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं. उनका कहना है कि सब झुंड में आकर सिद्धार्थ को परेशान कर रहे हैं. सिद्धार्थ अब भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है. बता दें कि रश्मि को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रश्मि और सिद्धार्थ के बीच की लड़ाई में सिद्धार्थ ने रश्मि को लेकर असीम से कहा था कि क्या ये आपकी नौकरानी है. इसके जवाब में रश्मि सिद्धार्थ की मां पर चली गई. रश्मि ने सिद्धार्थ की मां को लेकर कहा कि तेरी मां नौकरानी है. यही वजह है कि लोग रश्मि को ट्रोल कर रहे हैं.

Today all of them actually proved that they are shit scared of Shukla..bhai sab ke sab zhund mei aaye..It was so evident..Hence proved shukla is the most strongest @BiggBoss @ColorsTV #SidharthShuka

दरअसल बिग बॉस की तरफ से एक टास्क का आयोजन किया गया था. असीम (Asim Riaz) इस टास्क में पुलिसवाले की भूमिका निभा रहे थे. सिद्धार्थ की तबीयत अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें गेम से दूर रखा गया था. इस बीच रश्मि ने सिद्धार्थ के लिए असीम से कहा कि वो फिट है और उसे भी टास्क का हिस्सा बनाए. इस बात पर सिद्धार्थ ने असीम से रश्मि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या ये आपकी नौकरानी है या फिर आपकी जुबान हैं. बस फिर क्या था दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे. इसके बाद रश्मि ने सिद्धार्थ की मां को नौकरानी बता दिया. इस बीच रश्मि को लेकर अरहान मैदान में कूद पड़े और सिद्धार्थ से लड़ने लगे. शो के प्रतिभागी विकास ने इस दौरान कहा कि वो वीकेंड पर सलमान सर से शिकायत करेंगे कि लोग यहा वीमेन कार्ड खेल रहे हैं और दो लोगों की बीच की लड़ाई में घरवालों को क्यों बीच में लाया जा रहा है. घरवाले तो बिग बॉस का हिस्सा नहीं हैं.

वीडियो के अनुसार- रश्मि और सिद्धार्थ सलमान खान के सामने भी काफी जोर से चिल्लाकर लड़ रहे हैं. सलमान के समझाने के बाद भी रश्मि नहीं समझ पा रही हैं. इसके बाद सलमान खान को गुस्सा आता है और फिर घरवालों को वो अपने ही अंदाज में समझाते दिख रहे हैं. बता दें कि रश्मि द्वारा सिद्धार्थ की मां को बुरा-भला कहने पर ट्विटर पर रश्मि को लोग ट्रोल करने लगे हैं. सिद्धार्थ के समर्थकों ने रश्मि को काफी कुछ कहा है. रश्मि देसाई के ट्रोल की ट्वीट अब ट्रेंड भी करने लगी है.

KEEP ANNIHILATING THESE MORONS

YOU DESTROYED THE BULLIES & JHUNDD

LOVE YOU #SidharthShukla MORE POWER TO YOU

Fight, abuses & all is not something new in #BiggBoss house.

But saying something like

“Naukrani Hogi Teri Maa”.

It’s pathetic & derogatory.

Fight is happening inside house, n there was no need to bring someone’s family in it.

Shame !#MotherisGodsGift #BiggBoss13 #BB13

— SIDHARTH OFFICIAL FC ❤️ (@TeamSidharthFC) December 19, 2019