टीवी का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के सदस्य सिद्धार्थ शुक्ला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस लौट आए हैं. उन्हें घर में ही टायफाइड हो गया था. उनके लौटने से घर के कुछ लोग खुश हैं और कुछ परेशान. शुक्ला को घर में देखकर जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो है उनके दोस्त शहनाज गिल. शहनाज ने अपने खुशी से गले लगकर अपने दोस्त का स्वागत किया वहीं रश्मि को सिद्धार्थ का घर लौटना बिल्कुल भी वापस नहीं आया.

शुक्ला को देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया. सिद्धार्थ शुक्ला के घर में वापस आने के बाद अब बिग बॉस के घर में पहले से ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है. अपकमिंग एपिसोड में अरहान का नाम शेफाली बग्गा के साथ जोड़ते हुए नज़र आएंगे. रश्मि उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं लेकिन वो रश्मि की बात सुनते ही नहीं. शेफाली रश्मि से कहती हैं कि सिद्धार्थ चाहता है कि मैं और अरहान एक साथ होकर गेम खेलें.

