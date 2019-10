मथुरा: रियल्टी टीवी शो ‘बिग बॉस-13’ के ‘बेड फ्रेण्ड फॉर एवर’ कॉन्सेप्ट के विरोध में उठ रही लहर अब मथुरा तक पहुंच गई है जहां के अध्यात्म रक्षा मंच एवं युवा ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने इसे हिन्दू धर्म-संस्कृति पर हमला बताते हुए शो पर रोक लगाए जाने की मांग की है. अध्यात्म रक्षा मंच एवं युवा ब्राह्मण सभा ने शो बंद न होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है.

शुक्रवार को वृन्दावन के राधासनेह बिहारी मंदिर में संपन्न हुई बैठक में शो के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए साधु-संतों ने इसे तुरंत बंद करने की मांग की. मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी और उपाध्यक्ष बिहारी लाल वशिष्ट ने इस शो को देश की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ बताया. महंत राधामोहन दास, महंत रामजीवन दास, महंत सतगुरु दास, आचार्य वल्लभ दास आदि ने भी शो पर रोक लगाने की मांग की.

उधर, सनातन संस्कार धाम में आयोजित उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा की बैठक में भी बिग बॉस शो का विरोध किया गया. महासभा के राष्ट्रीय सचिव पंडित रामविलास चतुर्वेदी, संस्थापक अध्यक्ष राजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री पंडित आशीष चतुर्वेदी ने शो की निंदा करते हुए रोक लगाए जाने की मांग की.

युवा ब्राह्मण महासभा ने शो बंद न किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी. बताया जा रहा है कि शो में ‘बेड फ्रेंड फॉर एवर’ कॉन्सेप्ट की वजह से लड़कियों को लड़कों के साथ बेड साझा करना था. इसी कॉन्सेप्ट की वजह से शो का प्रसारण बंद करने की मांग हो रही है.

गौरतलब है कि सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ के प्रसारण को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है. नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक हैं. अपने पत्र में इन्होंने ‘बिग बॉस 13’ शो को लेकर आरोप लगाते हुए इसके प्रसारण को रोकने की मांग की है.

