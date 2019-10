कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में मौसम के मिजाज की तरह घर के सदस्यों का मिजाज भी बदलता रहता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शहनाज गिल सिद्धार्थ को गिद्दा करना सिखा रही हैं. सिद्धार्थ ने सिर पर चुन्नी ओढ़ रखी है. और वे गिद्दा करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है. बता दें, सिद्धार्थ घर में अच्छी गेम खेल रहे हैं और वहीं शहनाज अपने चुलबुले स्वभाव के कारण फैंस को पसंद आ रही हैं.सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ने उनके इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘हमारे लड़के को मूव्स मिल गए हैं.

Our boy got the moves 🤣 This video of Sidharth doing those giddha moves is all sorts of cute and funny at the same time. Such an entertainer!!!

.#TeamSidharthShukla #SidharthShukla #BiggBoss #BiggBoss13 #BB13 #RealSid #KeepingUpWithSid @voot @colorstv @EndemolShineIND pic.twitter.com/eTlWGJ4WQ1

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) October 21, 2019